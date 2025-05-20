Посол Египта оценил потенциал Севморпути

Египет рассчитывает, что Северный морской путь и Суэцкий канал смогут дополнять друг друга, а не конкурировать, заявил «Известиям» египетский посол в России Назих Эльнаггари, добавив, что Каир внимательно следит за развитием арктического маршрута.