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Несекретные материалы

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Почти 140к случаев заражения ковидом зафиксировано в Таиланде, среди них — десятки россиян

Почти 140к случаев заражения ковидом зафиксировано в Таиланде, среди них — десятки россиян

Только за последний месяц в королевстве заболели 65 тысяч человек. Помимо официальных случаев есть и неучтённые: больницы Таиланда не спешат ставить верный диагноз, чтобы не ухудшать статистику.

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