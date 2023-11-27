На директора гостиницы "Центральная" в Барнауле подали в суд из-за песни Билли Айлиш

РАО утверждает, что он якобы нарушил исключительные авторские права на ряд музыкальных произведений "Российское авторское общество" (РАО) обратилось в арбитражный суд Алтайского края с иском против директора барнаульской гостиницы "Центральная" Игоря Дураманова.
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