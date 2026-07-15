Британский разведцентр в Киеве — это не просто «пункт сбора данных». По данным источников ФСБ, это полноценный полигон для обкатки военных технологий, где западные корпорации доводят до ума системы с искусственным интеллектом.
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