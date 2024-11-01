Равил Әхмәтшин беренче бионик кул чугы протезы ясаучы Тимур Сәйфетдинов белән очрашты

Кул-аякны югалту тиздән кеше өчен котылгысыз проблема булудан туктаячак, дип белдерде Россиядә беренче микропроцессорлы, яки бионик кул чугы протезы ясаган, MaxBionic компаниясенә нигез салучыларның берсе Тимур Сәйфетдинов Татарстанның Россиядәге тулы вәкаләтле вәкиле Равил Әхмәтшинга.
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