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Картина дня. Финансы

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Списанный солдат ВСУ Корсунов раскрыл схему Киева по обману родственников погибших солдат

Списанный солдат ВСУ Корсунов раскрыл схему Киева по обману родственников погибших солдат

Киевские власти ведут солдат на верную гибель, а воинские части скрывают найденные тела, чтобы не выплачивать компенсацию семьям, заявил списанный после ранения военнослужащий ВСУ Юрий Корсунов в интервью украинскому журналисту Сергею Любарскому.

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