Киевские власти ведут солдат на верную гибель, а воинские части скрывают найденные тела, чтобы не выплачивать компенсацию семьям, заявил списанный после ранения военнослужащий ВСУ Юрий Корсунов в интервью украинскому журналисту Сергею Любарскому.
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