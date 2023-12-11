Берем полкило трески, а через 20 минут у нас на столе потрясающая закуска. Остановиться невозможно, пока не закончится

Рыбные палочки моментально приобретают статус одной из любимых закусок. Их приготовление — процесс простой и быстрый, а удовольствие от них на высоком уровне как в отдельности, так и в сочетании с гарниром.
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