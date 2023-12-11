Steak Lovers
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Steak Lovers

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Свежие комментарии

  • Алексей
    Ну если "перем",то конечно 😁😁😁Берем полкило тре...
  • Эльфено4ек Чумазикова
    Не шашлык, но тоже вкусно🙂Свинина по-грузин...
  • Алексей
    От шашлыка нельзя отличить только шашлык.Свинина по-грузин...

Берем полкило трески, а через 20 минут у нас на столе потрясающая закуска. Остановиться невозможно, пока не закончится

Берем полкило трески, а через 20 минут у нас на столе потрясающая закуска. Остановиться невозможно, пока не закончится

Рыбные палочки моментально приобретают статус одной из любимых закусок. Их приготовление — процесс простой и быстрый, а удовольствие от них на высоком уровне как в отдельности, так и в сочетании с гарниром.

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Комментарии
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А
Алексей
Ну если &quot;перем&quot;,то конечно 😁😁😁
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8 час.

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