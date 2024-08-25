"Что для неё Белгород и Курск? А уж Суджа…" Поплавская отбрила Роднину

ВР

Виктор Рубцов

У спортсменок бывает такое ... когда мозгов нет ... и гордыня зашкаливает.... если меня все знают .. то я всезнающая...Тарасова такая .. Губерниев... Матч тв должно быть стыдно за такого ведущего ... он уже надоел со своими нравоучениями .. всех учит тренеров . спортсменов.... Хорошо бы если матч тв ввел постоянную программу Биатлон БЕЗ Губерниева... А госдуму давно чистить надо .. как и Совет Федерации .. где сидят люди не проживающие в тех районах , которые они якобы представляют