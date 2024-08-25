Все началось с того, что спортсменка-депутат Ирина Роднина в интервью спортивному изданию довольно высокомерно высказалась о россиянах и, прежде всего, москвичах, живущих на окраине столицы: "Я как коренная москвичка могу сказать, что для меня Москва заканчивается третьим кольцом, а все, что дальше — не знаю.
"Что для неё Белгород и Курск? А уж Суджа…" Поплавская отбрила Роднину
Комментарии
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Алла Зотова
Поплавская права, а вот приспособленцев многовато. Засели в думе с двойным гражданством !
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15 час.
ВР
Виктор Рубцов
У спортсменок бывает такое ... когда мозгов нет ... и гордыня зашкаливает.... если меня все знают .. то я всезнающая...Тарасова такая .. Губерниев... Матч тв должно быть стыдно за такого ведущего ... он уже надоел со своими нравоучениями .. всех учит тренеров . спортсменов.... Хорошо бы если матч тв ввел постоянную программу Биатлон БЕЗ Губерниева... А госдуму давно чистить надо .. как и Совет Федерации .. где сидят люди не проживающие в тех районах , которые они якобы представляют
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15 час.
Катерина
Это ТОЧНО. В Думу хочет. Залезет и успокоится.
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12 час.
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