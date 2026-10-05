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Газета.ру

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Нижегородского министра туризма Яковлева уволили после конфликта с футболистами

Нижегородского министра туризма Яковлева уволили после конфликта с футболистами

Министр туризма Нижегородской области Сергей Яковлев © Нижний Новгород|БЕЗ ЦЕНЗУРЫ/Telegram Министр туризма Нижегородской области Сергей Яковлев ушел в отставку после скандала, возникшего из-за его конфликта с футболистами «Нижнего Новгорода» и полицейскими на вокзале.

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