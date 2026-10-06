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Тульские новости

60 подписчиков

В Новомосковске пьяный водитель сбил велосипедиста

В Новомосковске пьяный водитель сбил велосипедиста

В ДТП под Новомосковском 60-летний велосипедист получил травмы, водитель автомобиля «ВАЗ 21124» был пьян, содержание алкоголя в его крови составило 0.

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