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Татар-информ

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Набиуллина: для снижения инфляционных ожиданий нужно снизить инфляцию

Набиуллина: для снижения инфляционных ожиданий нужно снизить инфляцию

Фото: cbr.ru Снижение инфляционных ожиданий населения невозможно обеспечить только заявлениями и заверениями Банка России, для этого необходимо снизить инфляцию и длительное время удерживать ее на низком уровне, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

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