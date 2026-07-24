Набиуллина: для снижения инфляционных ожиданий нужно снизить инфляцию

Фото: cbr.ru Снижение инфляционных ожиданий населения невозможно обеспечить только заявлениями и заверениями Банка России, для этого необходимо снизить инфляцию и длительное время удерживать ее на низком уровне, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.