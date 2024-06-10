Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В ВСУ признали, что Украина теряет половину дронов из-за непрофессионализма пилотов

В ВСУ признали, что Украина теряет половину дронов из-за непрофессионализма пилотов

Операторы украинских дронов зачастую не имеют опыта и подготовки. Об этом в эфире интернет-блога «Фабрика новостей» заявил украинский военнослужащий, бывший волонтер и эксперт по беспилотникам Юрий Касьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Misha Glusch
и тебе, касьянов земля стекловатой...
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21 час.
Юрий Золотарев
Да шоб вы все СДОХЛИ вместе с вашими дронами!!
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15 час.
карюкалов вячеслав
Это точно.
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15 час.

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