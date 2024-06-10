В ВСУ признали, что Украина теряет половину дронов из-за непрофессионализма пилотов

Операторы украинских дронов зачастую не имеют опыта и подготовки. Об этом в эфире интернет-блога «Фабрика новостей» заявил украинский военнослужащий, бывший волонтер и эксперт по беспилотникам Юрий Касьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».