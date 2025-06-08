Затем молодежь шла из рощи к реке, где по-традиции бросала свои венки в воду – это еще один чудесный обычай празднования Троицы.
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Затем молодежь шла из рощи к реке, где по-традиции бросала свои венки в воду – это еще один чудесный обычай празднования Троицы.