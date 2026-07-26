Гран-при Бахрейна Формулы-1 пройдет на трассе Сепанг в Малайзии

Гран-при Бахрейна Формулы-1 состоится на трассе «Сепанг» в Малайзии с 2 по 4 октября 2026 года. Эта гонка вернется на данный автодром впервые с 2017 года, заменив отменённый этап в Бахрейне, из-за обострения вооруженного конфликта между США/Израилем и Ираном, который дестабилизировал ситуацию на Ближнем Востоке.