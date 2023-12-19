НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

122 подписчика

Лука Дончич выдал 38+11+8, «Даллас» проиграл «Денверу»

Лука Дончич выдал 38+11+8, «Даллас» проиграл «Денверу»

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич был близок к трипл-даблу в матче с «Денвером» (104:130). В активе Дончича 38 очков, 11 подборов и 8 передач.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх