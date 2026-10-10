Шоу-бизнес: Ушла от актёра к бывшему мужу Анны Ковальчук: Куда пропала Наталья Терехова и почему перестала сниматься в кино

Наталью Терехову в начале 2000-х чуть ли не каждый день показывали на голубом экране. Популярные сериалы тех лет без неё не обходились.
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