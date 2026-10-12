«Амбуланс Хана» лишена разрешения на оказание услуг скорой медицинской помощи

Министерство здравоохранения сообщает, что компания «Амбуланс Хана», работавшая в городе Шфарам с 2018 года, больше не имеет права предоставлять услуги скорой медицинской помощи .
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