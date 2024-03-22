Генсек ОДКБ выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов выразил соболезнования семьям погибших в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщение генсека было направлено на имя президента России Владимира Путина.