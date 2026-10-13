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Нижегородская правда

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Продажа смартфонов с поддержкой 5G выросла на 62% в Нижнем Новгороде

Продажа смартфонов с поддержкой 5G выросла на 62% в Нижнем Новгороде

Т2, российский оператор мобильной связи, проанализировал рост спроса на смартфоны с поддержкой 5G на фоне запуска технологии в России.

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