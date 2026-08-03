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FiNE NEWS

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В США признали сложности в переговорах с Украиной по производству ракет для Patriot

Переговоры между Соединёнными Штатами и Украиной о предоставлении Киеву доступа к технологиям для производства ракет-перехватчиков, используемых в зенитно-ракетных комплексах Patriot, проходят с серьёзными сложностями.

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