В США признали сложности в переговорах с Украиной по производству ракет для Patriot

Переговоры между Соединёнными Штатами и Украиной о предоставлении Киеву доступа к технологиям для производства ракет-перехватчиков, используемых в зенитно-ракетных комплексах Patriot, проходят с серьёзными сложностями.
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