© Sergey Elagin/Global Look PressМеждународная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) упомянула трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова и двукратного бронзового призера Олимпийских игр Александра Терентьева в анонсе Кубка мира сезона-2026/27.
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