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  • Рустик Рыксиев
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Воды по колено: национальный парк "Зигальга" затопило ливнями

Воды по колено: национальный парк "Зигальга" затопило ливнями

В охраняемой природной территории борются с последствиями природных катаклизмов.Ливни, которые на Зигальге почти без перерыва идут уже несколько дней, переполнили реку Юрюзань.

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