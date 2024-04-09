В ЯНАО чемпионат гостеприимства вышел на межрегиональный уровень

Участниками межрегионального чемпионата гостеприимства в Салехарде стали почти 80 студентов, которые представляют не только колледжи Ямала, но и учебные заведения Татарстана, Камчатки и Кемеровской области.
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