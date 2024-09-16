Ученик 68-й школы Челябинска раскрыл, как в здание ворвался человек с пистолетом: наносил травмы всем, кого видел

Очередная шокирующая ситуация произошла в учебном заведении России. Несколько минут назад стало известно, что в 68-ю школу Челябинска ворвался ученик, имевший при себе нож, молоток и пневматический пистолет.
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