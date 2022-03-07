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«То, что он еще не развелся, это формальность: просто некогда дойти до ЗАГСА»

«То, что он еще не развелся, это формальность: просто некогда дойти до ЗАГСА»

«То, что он еще не развелся, это формальность: просто некогда дойти до ЗАГСА»— .И мама мне, представляешь, заявляет: «Ты лезешь в чужую семью! Так нельзя! На чужом несчастье счастья не построишь!», — эмоционально рассказывает знакомая, Инга.

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