«То, что он еще не развелся, это формальность: просто некогда дойти до ЗАГСА»— .И мама мне, представляешь, заявляет: «Ты лезешь в чужую семью! Так нельзя! На чужом несчастье счастья не построишь!», — эмоционально рассказывает знакомая, Инга.