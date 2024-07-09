Радовалась, что 63 года вышла замуж – потом поняла, что стала прислугой

Вера Федорова

В таком зрелом возрасте нужно крепко подумать о законном браке. Так можно оставить своих детей и без наследства. Ну а то что нашей героине захотелось женского счастья, это вполне понятно. Пусть бы, действительно, попробовали без юридического оформления. Ну, да что теперь...хорошо, что хорошо закончилось.