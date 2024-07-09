Когда Алевтина собралась замуж, сын и невестка пришли в шок от полученной новости и не знали, как правильно на неё реагировать.
Радовалась, что 63 года вышла замуж – потом поняла, что стала прислугой
Комментарии
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Людмила Феденюк
Поздние браки,особенно,когда еще есть и третьи личности,так и заканчиваются...
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15 час.
Вера Федорова
В таком зрелом возрасте нужно крепко подумать о законном браке. Так можно оставить своих детей и без наследства. Ну а то что нашей героине захотелось женского счастья, это вполне понятно. Пусть бы, действительно, попробовали без юридического оформления. Ну, да что теперь...хорошо, что хорошо закончилось.
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4 час.
Майя Maja
Мда...одиночество в старости еще и не на такие ошибки толкает. Хорошо, что дети такие прекрасные
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3 час.
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