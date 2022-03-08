Исследование: в России вырос средний вес посылок на 8 Марта

Средний вес посылки на 8 Марта в России вырос на 14% по сравнению с 2021 годом, а масса одного крупногабаритного отправления из интернет-магазинов и маркетплейсов увеличилась на 68%, говорится в исследовании компаний ПЭК, Pony Express и DPD.