RT Russia

9 723 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • андрей конкин
    Нейфть Байден зря тронул  - хозяин барин конечно, но глупое решение. Байден - глупец. Нефть по триста долларов за боч...Политолог Брутер ...
  • андрей конкин
    мы не против Континента, и готовы  им поставлять - но они сами тоже чего то делать им надо помогать РФ- нас санкциями...Замглавы Минэнерг...
  • Павел Лазарев
    Когда сдохнет(прости Господи!) этот ублюдок ,зараза,им организованная пойдёт на спад!Глава ВОЗ Гебрейе...

Исследование: в России вырос средний вес посылок на 8 Марта

Исследование: в России вырос средний вес посылок на 8 Марта

Средний вес посылки на 8 Марта в России вырос на 14% по сравнению с 2021 годом, а масса одного крупногабаритного отправления из интернет-магазинов и маркетплейсов увеличилась на 68%, говорится в исследовании компаний ПЭК, Pony Express и DPD.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх