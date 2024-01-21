Какие церковные праздники отмечают люди православной веры 22 января 2024 года Константин СентябрьВ понедельник, 22 января 2024 года, православный календарь предлагает нам насладиться множеством значимых событий, которые являются неотъемлемой частью восточнохристианской традиции.
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