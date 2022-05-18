Продажа сахара и гречки в Самарской области за неделю в мае снизилась на 18 %

Напомним, что Минпромторг РФ совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия разработали специальный план по сдерживанию цен на социально важные товары первой необходимости внутри потребительского рынка Самарской области в 2022 году.
Напомним, что Минпромторг РФ совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия разработали специальный план по сдерживанию цен на социально важные товары первой необходимости внутри потребительского рынка Самарской области в 2022 году.
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