Почему так важно планировать свой бюджет

Составление бюджета — это элементарно. Но давайте посмотрим правде в глаза: обложки книг и маркетинг руководств по бюджетированию, кажется, больше рассчитаны на школьника средних классов, чем на вас, грамотного взрослого, которому каким-то образом удаётся иметь достаточно денег на вещи.