"А почему врага не бомбят каждый день?": Дело в трёхкопеечном "чугунии". Ответ на неудобный вопрос пришёл из тыла

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Sergey Ivanov

Вы удивитесь, но Украина для нас до сих пор крупный торговый партнер! Наши эффективные менеджеры и сейчас гонят по украинским железным дорогам грузы в Европу. До сих пор мы прокачиваем через Украину наши нефть и газ- и платим ей! Забавно: Украина уже заявила, что не будет продлевать договор (он истекает 1 янв 2025 г). А Россия вместо того, чтобы первой прекратить всякие экономические отношения с врагом, продолжает изображать из себя «добросовестного поставщика». Примерно так, как если бы Сталин продавал солярку Гудериану накануне Курской битвы. Не удивлюсь, если после войны выяснится, что мы детали для ремонта танков и снаряды им продолжали поставлять. . Итак, открываем интернет: «По данным таможенной службы Украины, в прошлом году из России импортировано товаров на 4,6 миллиона долларов (экспорт на абсолютном нуле, в РФ ничего не поступает). Доля в общеукраинской картине - ничтожные 0,01%». -Действительно, немного. Так ведь курочка по зернышку клюет! . "По данным за 2022-й, Украина импортировала из России металлургическую продукцию от медной фольги до листов стали. Помимо этого, топливные элементы для ядерных реакторов, оборудование для разделения изотопов на 34,1 млн долларов, а также гидравлические трубы и вагоны ценой под 4 млн долларов». -А вот это интересно! Оказывается, мы поставляем в воюющую с нами страну стратегическое оборудование для разделения изотопов! Похоже, Россия участвует в совместном проекте создания украинской атомной бомбы? А почему бы и нет? Как сказал император Веспасиан, «Деньги не пахнут». . По данным "Транснефти", с 1 июня 2023-го тариф "Укртранснафта" составляет 17 евро за тонну (Украина постоянно требует повышения, в прошлом году тариф рос дважды). В "Транснефти" также сообщали, что в 2023-м рассчитывали прокачать 12 млн тонн. Таким образом можно примерно оценить стоимость транзита в 180 млн евро (18 млрд рублей). Как сообщал "Ъ", стоимость закладывается в цену поставки нефти, а российские нефтяные компании, получив оплату от покупателей в Европе, перечисляют необходимую сумму за прокачку "Транснефти". Нельзя не упомянуть про транзит голубого топлива в Европу. Сегодня прокачка идет через одну газоизмерительную станцию "Суджа" (Курская область). Российско-украинский контракт истекает 31 декабря 2024-го, но возможен и после этого, заявляли власти Украины при условии, что договор будет заключен напрямую с европейскими странами. Тем временем, среднесуточный объем транзита российского газа через Украину в феврале 2024-го достиг максимума с ноября 2023-го и составил 42,2 млн куб. м, подсчитали в марте "Ведомости". Когда договор подписывали в 2019-м, украинские власти рассчитывали получить минимум 7 млрд долларов за пять лет. В 2022-м российские власти оценивали ежегодный заработок Украины в 2-3 млрд долларов. А в конце 2023-го сообщалось, что от европейских государств Украина получает за транзит 4-5 млрд долларов. Расчеты производятся через посредников. Украина же тоже платит России за газ, отбираемый для собственных нужд. Военная, но экономика. . (Источник: «47 News”) Это капитализм! А капиталист, как говорил Маркс, готов на любое преступление ради прибыли! И давайте не будем забывать: Для российского буржуа гораздо ближе буржуа украинский, чем русский народ. Вам все понятно, дорогой читатель?