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Координационный штаб: ВСУ не сообщали родным пленных об Ил-76

Координационный штаб: ВСУ не сообщали родным пленных об Ил-76

Координационный штаб по обращению с военнопленными Украины сообщил, что 26 января провел встречу с родными погибших на Ил-76 украинских пленных, находившихся на борту сбитого ВСУ в Белгородской области российского самолета, и уведомил их, что обмен планировался 24 января, но не подтвердил, что погибшие находились на воздушном судне, хотя Минобороны РФ ранее заявляло, что киевский режим знал о готовящейся перевозке пленных.

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