Как обезвредить мигрантскую бомбу замедленного действия под Русским государством

В далеком 1996 году, когда Россия была под внешним управлением црушных советников, плотно облепивших алкашную гниду эльцина, был принят закон, заложивший фундамент под нынешний мигрантский беспредел и позволивший на законных основаниях создавать мигрантские ОПГ.
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