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Как обезвредить мигрантскую бомбу замедленного действия под Русским государством

Как обезвредить мигрантскую бомбу замедленного действия под Русским государством

В далеком 1996 году, когда Россия была под внешним управлением црушных советников, плотно облепивших алкашную гниду эльцина, был принят закон, заложивший фундамент под нынешний мигрантский беспредел и позволивший на законных основаниях создавать мигрантские ОПГ.

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Комментарии
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Александр Пятнистый
вот и я давно говорю- объявить диаспоры вне закона. И на основе этого вплоть до сажания на кол черножопых, не желающих считаться с нашими законами и обычаями.\
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1 час.
Вадим Филин
Все диаспоры необходимо признать организованными преступными группировками и запретить.
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1 час.

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