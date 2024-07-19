"Коллеги надо мной смеются и клички придумывают": Как задразнили депутата Госдумы Затулина

У него что, денег немеряно, чтобы содержать эту шарагу антироссийскую? Не верю, значит, содержит её за счёт бюджета, как и Алкаш-центр, как и памятники Алкашу и Сахарову.

Юрий Николаев

Скандал с этим откровенным ВРАГОМ НАРОДА Затулиным идёт уже давно. Помню с пол года назад на передачи у Скабеевой он как маньяк отстаивал свою правоту. Лучше бы ГНИДА признался, сколько донатов получает от отары сраных азиатов?!!!