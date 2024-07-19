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"Коллеги надо мной смеются и клички придумывают": Как задразнили депутата Госдумы Затулина

"Коллеги надо мной смеются и клички придумывают": Как задразнили депутата Госдумы Затулина

Царьград Коллаж Царьграда Тут разыгрался скандал в депутатском корпусе. Депутата Затулина обидели.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
У  него  что, денег  немеряно, чтобы  содержать  эту  шарагу антироссийскую? Не верю, значит, содержит её  за счёт бюджета, как и  Алкаш-центр, как и памятники  Алкашу  и Сахарову.
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5 час.
Юрий Николаев
Скандал с этим откровенным ВРАГОМ НАРОДА Затулиным идёт уже давно. Помню с пол года назад на передачи у Скабеевой он как маньяк отстаивал свою правоту. Лучше бы ГНИДА признался, сколько донатов получает от отары сраных азиатов?!!!
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5 час.
Vova Гарин
Затуло это Фарион бадеровская.
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51 мин.

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