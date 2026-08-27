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Синхронные периоды экстремального тепла по всему миру достигли уровня, невиданного с 850 года

Синхронные периоды экстремального тепла по всему миру достигли уровня, невиданного с 850 года

Чтобы понять, как менялся климат в прошлом, исследователи из Пекинского педагогического университета (Китай) вместе с коллегами из Стокгольмского университета (Швеция), Метеорологической службы Великобритании и других научных центров объединили данные современных наблюдений, компьютерное моделирование и исторические данные о погоде.

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