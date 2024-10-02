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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

ЖАРЕНЫЙ ТОФУ НА ЧИАБАТЕ

Ингредиенты: Тофу 100 гр болгарский перец 1 шт соленый огурец 1 шт листья салата кинза соевый соус оливковое масло чиабата Рецепт Тофу нарезать целым плоским куском толщиной 0,5-1 см , обжарить на сковороде с добавлением соевого соуса, чиабату разрезать вдоль и обжарить с внутренней стороны, болгарский перец нарезать пластинами и обжарить на сковороде, кинзу порубить, […].

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