Кирби отказался признавать, что РФ сбила шесть ракет ATACMS ВСУ

Global Look Press/Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби не признал, что российская армия сбила шесть ракет ATACMS, которые боевики ВСУ выпустили по территории РФ.
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