27 июля в Караганде пройдёт акция "Чистые берега"

Карагандинцев 27 июля приглашают принять участие в экологической акции «Чистые берега». Всех желающих ждут в 09:30 на городском пляже Фёдоровского водохранилища, передает пресс-центр Акимата Карагандинской области.
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