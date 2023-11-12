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Сын Трампа позитивно оценил шансы отца на победу на выборах 2024 года

Сын Трампа позитивно оценил шансы отца на победу на выборах 2024 года

Бывший президент США Дональд Трамп находится в лучшем положении для победы на выборах 2024 года, чем в предыдущие избирательные кампании, считает его сын, вице-президент Trump Organization Эрик Трамп, передает The Hill.

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