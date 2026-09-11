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Падение акций CooperCompanies на 16% из-за разочаровывающего квартального отчета и снижения прогнозов

Падение акций CooperCompanies на 16% из-за разочаровывающего квартального отчета и снижения прогнозов

Акции производителя медицинского оборудования и контактных линз CooperCompanies (NASDAQ: COO) упали почти на 16% на внебиржевых торгах после публикации финансового отчета за третий квартал 2026 финансового года.

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