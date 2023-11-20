"34 000 рублей на руки": кто из россиян заберет деньги из бюджета с 21 ноября

Родители имеют право на получение стандартного налогового вычета за наличие детей. Особенность этого вычета заключается в том, что для его получения не нужно предоставлять документы, подтверждающие расходы.
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