Место за чужим столом. Зачем Россия всё ещё пытается понравиться Западу?

Вчерашнее заявление Дональда Трампа о том, что Москва и Киев якобы согласились прекратить взаимные удары по энергетической инфраструктуре, на фоне заметно возросшей эффективности российских действий по украинскому тылу выглядит, как бы это помягче сказать, несколько странно.
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