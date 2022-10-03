Вице-премьер Спыну: Молдавия теперь может покупать газ напрямую в Румынии

Государственное предприятие Молдавии Energocom сможет закупать и продавать природный газ на румынском рынке, поскольку получены все необходимые разрешения и соответствующая лицензия от Румынского национального агентства по регулированию энергетики.
Государственное предприятие Молдавии Energocom сможет закупать и продавать природный газ на румынском рынке, поскольку получены все необходимые разрешения и соответствующая лицензия от Румынского национального агентства по регулированию энергетики.
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