Михаил Леонтьев: Заморозка войны – самая хреновая гарантия безопасности Михаил Леонтьев: Заморозка войны – самая хреновая гарантия безопасностиВ западной прессе всё чаще появляются статьи с рассуждениями на тему о том, как бы сделать так, чтобы и укронацистский режим сохранить в целости (хотя бы частичной), и одновременно с этим значительно снизить издержки на его спонсирование, но чтобы при этом он если не побеждал на поле боя, то хотя бы не откатился на сотни километров в сторону Запада.