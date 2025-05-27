В аэропортах Внуково и Жуковский ограничили приём и выпуск воздушных судов

Временные ограничения установлены в воздушных гаванях Внуково и Жуковский, информирует Росавиация.Пресс-секретарь федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко подчеркнул, что мера связана с обеспечением безопасности полётов гражданских самолётов.
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