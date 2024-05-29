НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

Губернатор Калужской области заявил, что пропавшую девочку пока не нашли

Губернатор Калужской области заявил, что пропавшую девочку пока не нашли

Девочку, которая пропала после того, как её сбила машина в деревне Шопино, так и не нашли. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что кроме показаний свидетеля, у правоохранителей ничего нетДевочку, которая пропала после того, как её сбила машина в деревне Шопино, так и не нашли.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх