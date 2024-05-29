Губернатор Калужской области заявил, что пропавшую девочку пока не нашли

Девочку, которая пропала после того, как её сбила машина в деревне Шопино, так и не нашли. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что кроме показаний свидетеля, у правоохранителей ничего нетДевочку, которая пропала после того, как её сбила машина в деревне Шопино, так и не нашли.