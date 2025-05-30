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План Б: администрация Трампа готовится сохранить импортные пошлины независимо от решения американских судов

План Б: администрация Трампа готовится сохранить импортные пошлины независимо от решения американских судов

Администрация президента США Дональда Трампа работает над планом Б, который позволит Вашингтону сохранить тарифы на требуемом ему уровне независимо от судебного решения по вопросу блокировки таможенных пошлин.

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