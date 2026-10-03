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Две ракеты "Бандероль" и три дрона-камикадзе прилетели в Молдавию и взорвались

Две ракеты "Бандероль" и три дрона-камикадзе прилетели в Молдавию и взорвались на ее территории сегодня утром, заявила президент страны Майя Санду.

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