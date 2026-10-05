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Царьград

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Минфин: выплаты нефтяникам из бюджета в сентябре достигли 305,5 млрд

Минфин: выплаты нефтяникам из бюджета в сентябре достигли 305,5 млрд

Минфин России сообщил, что нефтяные компании в сентябре получили выплаты по топливному демпферу в размере 305,5 млрд рублей.

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