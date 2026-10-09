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Царьград

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Звонок "последней надежды": Трамп просит Путина спасти от смертельного вируса?

Звонок "последней надежды": Трамп просит Путина спасти от смертельного вируса?

Вот уже несколько дней, как интернет бурлит из-за сообщений о чуме в Иркутской области. Больше всех, судя по всему, испугались американцы.

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